Cameroun: Délices camerounais à New York

« On n'y croyait pas au début. Mais, nous avons été émerveillés par l'appréciation des invités. Nous leur avons exposé l'autre côté du Cameroun sympathique et convivial », s'est réjoui Emile Engoulou.

Le tout arrosé de jus d'oseille ou de gingembre, de liqueur de cacao. Pour une digestion facile, un cocktail musical mijoté par le bassiste camerounais Etienne Mbappe chatouillait les oreilles des convives. A New York, à en croire les gourmets et les maîtres, les saveurs camerounaises ont fait sensation.

Avec pour thème : « La mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour une Afrique unie, prospère, pacifiée et axée sur l'être humain ». Au cours de cette soirée, les convives africains de l'ONU et ceux venus d'Afrique ont goûté à l'art culinaire camerounais.

C'est une soirée culturelle riche en couleurs et en saveurs venues tout droit du Cameroun qui a été organisée lors de la clôture de la Semaine de l'Afrique, le 19 octobre dernier à New York.

