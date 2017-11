Cameroun: Entreprises - La performance média en question

Les annonceurs préoccupés par l'optimisation de leurs achats publicitaires.

Les recettes publicitaires des médias TV au Cameroun sont de l'ordre d'une dizaine de milliards F. Mais ce marché est sous-investi et il pourrait peser quatre fois plus lourd. Ces propos sont d'Arnaud Annebicque de l'institut d'études d'audience Médiamétrie.

C'était lors des 19e soirées professionnelles de l'Association Camerounaise des Professionnels du Marketing (ACPM) fin octobre 2017 à Douala. Une soirée qui réunissait les professionnels de la capitale économique sur l'utilisation optimale des médias par les entreprises. Cette « performance média », comme formulée dans le thème, passe donc par la maitrise de différents outils permettant aux annonceurs d'avoir un retour sur investissement de leurs achats publicitaires.

Des outils énoncés par Arnaud Annebicque, qui a rappelé : « La programmation est un art. Un programme TV est un moment d'hyper communion du public et c'est important pour un annonceur. » Ainsi, l'entreprise, en élaborant son plan média, doit avoir connaissance des grands carrefours d'audience. De plus, en termes de mesures d'audience, la rigueur méthodologique est primordiale.

Mesures d'audience qui s'appuient sur trois piliers fondamentaux : l'échantillon, le mode de recueil et les règles du jeu.

La soirée a par ailleurs été l'occasion de faire le bilan de la consommation média au premier semestre 2017 au Cameroun. Bilan qui peut aussi servir de boussole au plan média des entreprises. On apprend par exemple que le mardi est dans la semaine le jour de la plus forte écoute de la radio et les pics d'écoute dans une journée se situent entre 6h - 6h15, aux alentours de 13h, à 17h.

Pour la télévision, les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus grands consommateurs. Et 85% de personnes ont au moins un contact quotidien avec la TV. Quant aux réseaux sociaux, un peu plus de 70% d'individus vivent dans un foyer où il y a au moins un smartphone, etc. Autant de potentialités pour les annonceurs.