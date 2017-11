Cameroun: Ados, 100 réponses

Des inquiétudes auxquelles l'auteur propose des solutions pratiques, en utilisant un langage simple. On l'imagine en posture d'aîné, s'adressant à des cadets. Face au harcèlement par exemple, il conseille : « Surtout ne pas céder. Et, plus loin, « Ne pas prendre ses cadeaux ou son argent s'il vous en donne.

« Je me sens harcelé, comment devrais-je réagir ? ». « Quels sont les risques d'une relation sexuelle précoce ? ». Ou encore : « Comment devrait-on utiliser les réseaux sociaux ? » ; « Quelle attitude avoir face aux violeurs ? », etc.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.