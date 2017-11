Tunisie: Pour que les rêves restent en vie

Il y a toujours un niveau d'assurance souhaité qui façonne les victoires et qui éloigne les échecs. La manière dont un joueur interprète ses prestations et son rendement sur le terrain détermine ses efforts et ses performances futures.

Les pratiques dans la gestion du groupe et l'ambiance qui y règne favorisent les réussites et conditionnent leurs interprétations. Une piste pour y parvenir consiste à combiner des objectifs communs dans un système dans lequel toute l'équipe peut percevoir ses progrès.

D'une façon ou d'une autre, la sélection va devoir entretenir ses rêves pour qu'ils restent en vie, surtout en évitant que ses joueurs attribuent leurs réussites à la chance ou à des facteurs externes.

Car derrière tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu retenir pendant toute la campagne de la coupe du monde, il y a bel et bien une machine tunisienne en marche et qui gagne.

Maintenant et afin d'offrir un climat de travail rassurant, Maâloul est dans l'obligation de développer des méthodes de travail de fond et de compensation.

Rectifier le tir est plus que jamais l'impératif de la prochaine étape. Car il ne faut pas oublier que si la sélection nous a fait tant vibrer lors des éliminatoires de la coupe du monde, elle nous a également fait peur, notamment à l'instar des dernières minutes du match contre la Libye.

Rendre aussi moins visibles les penchants de comparaison entre les joueurs locaux et les expatriés, notamment ceux qui pourraient rejoindre la liste, et éviter les susceptibilités qui pourraient voir le jour dans une phase de préparation décisive.

Au fur et à mesure que les conditions favorables à l'épanouissement des joueurs sur le terrain et ailleurs persistent, la sélection serait prête à exprimer des attentes élevées. Il s'agit d'instaurer en priorité un climat de confiance réciproque. Et donc une composante de la qualité du travail, pas un «à côté du métier».

La confiance et le sentiment d'appartenance nécessitent un travail qui cultive la sérénité et les obligations mutuelles.

La vérité de demain se nourrit aussi de l'erreur d'hier. La sélection donne aujourd'hui l'impression de pouvoir rattraper le temps perdu. Mais elle doit en même temps prendre en compte les détails de son temps nouveau.

Son rôle n'est plus d'emboîter le pas aux équipes précédentes, mais de déclencher de nouvelles alternatives et données jusque-là ignorées en phase finale de coupe du monde et au haut niveau.

Il ne s'agit pas d'ériger le cas en exception, ni d'en faire un argument suffisant pour conclure à une tendance de fond. Mais dans le même temps, il y a des signes chez cette équipe qu'il faut saisir et sur lesquels il faut aussi miser.

Maâloul, ou la synthèse des acquis de toute une carrière

Nous sommes aujourd'hui dans un monde de football où le savoir et la compétence de l'entraîneur sont générés pour gagner des matches et durer. Maâloul a rarement laissé indifférent.

Même s'il y a matière à discussion avec tout ce qu'il entreprend, disciples ou adversaires, on ne peut que lui accorder le mérite d'avoir tenté d'intégrer dans sa manière de travailler et de procéder, dans ses approches et ses théories, une synthèse des acquis de toute une carrière.

On cautionne les entraîneurs étrangers, on leur accorde plus de patience que les techniciens locaux. En Tunisie plus qu'ailleurs, partager la médiocrité, c'est ce qu'on aime. Mais que la sélection perde sa lucidité au moment d'analyser des matches à l'allure bien particulière comme celui de la Libye, c'est incompréhensible.

Après avoir mis en lumière les étapes qui conduisent à l'épanouissement de l'équipe et les ressources individuelles dont elle dispose pour se donner une raison d'être sur le terrain, Maâloul pourrait désormais s'attacher à mesurer les variations individuelles et collectives entraînées par la qualification au Mondial. La reconversion dans le jeu et dans le comportement devrait se traduire par des façons d'être, de faire et de penser différentes.

A sa façon de s'exprimer, la sélection s'était déjà faite à l'idée que chaque match est à lui seul un parcours, une vie.

Elle n'a jamais accepté de se résigner, ou d'être moyenne, encore moins en se situant dans une zone de confort, vivant à se complaire et satisfaite d'échapper au sort des plus mauvais. Son atout a été bel et bien la réconciliation avec la lutte, l'effort, le combat. Tout cela l'avait élevée au rang du principe sacré.

Il y a ainsi des perspectives qui se dessinent autour de la sélection. Un accroissement d'acquis. Cela ne fait que pousser au plus haut degré une logique d'attitude et de comportement qui s'inscrit dans le droit fil des traditions progressistes de ses approches de jeu.

Désormais, on ne parle plus au sein de l'équipe que du bien commun, on fait en sorte que l'intérêt général soit la première chose à défendre. On est amené à ne plus être le petit lobbyiste de ses intérêts privés, ou de ses intérêts de clan. C'est à partir de là que la culture d'équipe, de groupe se développe...