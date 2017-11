Sénégal/Afrique du Sud: Macky Sall offre 20 millions aux Lions et leur demande de gagner le dernier match

Nous remercions également notre coach et à son staff ainsi que la Fédération et son équipe. Nous vous proposons de bien inscrire nos actions dans une dynamique attachée aux valeurs de performances », dira t-il.

«Je parlerai en privé à votre coach pour voir ce qu'il faut éviter. On est souvent euphorique au Sénégal. On pense que l'on a tout gagné. Il y a des choses à éviter parce qu'il y a des erreurs dans le passé. Quand les joueurs doivent se retrouver, il faut qu'ils soient seul et pas être perturbé par des éléments étranger », déclare t-il.

Et vous devez gagner ce match. C'est extrêmement important.Pour le reste l'Etat sera à vos côtés et je serai votre premier supporter. Je ferai tout pour que votre préparation se passe dans les meilleures conditions », ajoute t-il, avant de les appeler à faire preuve de « concentration ».

En guise de remerciement, je donne 20 millions de Fcfa à chacun de vous et à votre encadrement » a déclaré le chef de l'Etat. Macky Sall a également saisi l'occasion pour promettre son soutien et de demander aux Lions de remporter le dernier match qui oppose ce mardi les Lions aux Bafana Bafana.

