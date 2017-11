Afrique: Open international de golf - 54 golfeurs sur les parcours de Dakar et de Saly

L'Open international de golf de Dakar vivra du 13 au 19 novembre prochain à Dakar et à Saly sa 13e édition qui réunit des golfeurs d'Afrique et d'Europe.

Un nombre de 54 joueurs professionnels et amateurs dont 20 golfeurs sénégalais s'aligneront le temps d'une semaine sur les parcours pour la succession de l'Ivoirien Laurent Nguessan, dernier vainqueur et un des habitués de cette compétition inscrite désormais dans l'agenda international.

Dakar et Saly sera du 13 au 19 novembre, le point focal des golfeurs à l'occasion de la 13 édition d l'Open du Sénégal qui réunira aux clubs de Saly et du King Fadh.

Plus de 54 golfeurs professionnels et amateurs en provenance de plus de 10 pays d'Afrique et d'Europe s'aligneront dans cette compétition inscrit dans l'agenda international du golf.

Il s'agit de la Côte d'Ivoiren du Cameroun, du Nigerian du Ghana, de la Gambie, de la Sierra Léone, de la France et pour la première fois, la Guinée Equatoriale et Zimbabwé. Les 18 golfeurs sénégalais vont rivaliser pour monter sur le podium et pour la succession de l'Ivoirien Laurent Nguessan.

Pour mieux démocratiser et promouvoir la compétition, Mme Yohanidou Wane, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de golf annonce, que l'édition 2017 fait une bonne place à la participation aux golfeurs amateurs. Mais aussi à un tournoi réservé aux minimes golfeurs.

Pour la compétition proprement dite, les professionnels s'aligneront 2 jours au Golf club de Saly, ce mardi 14 et demain mercredi 15 novembre (9 trous).

Alors que les amateurs se mesureront (9 trous) sur les parcours de la Pointe des Almadies. Un écrémage sera établi pour retenir les 18 meilleurs joueurs au classement. Ils joueront le troisième et le quatrième tour au golf de la Pointe des Almadies le jeudi et le vendredi 17 novembre.

Le classement des résultats pour les professionnels sera affiché vendredi 17 novembre à l'issue du quatrième tour disputé au Golf Pointe des Almadies.

Le vainqueur de l'Open emportera une mise de 5 millions de FCFa. L'affichage du classement final pour les amateurs est prévu le dimanche 19 novembre avec au bout la remise du trophée et des prix remis aux trois premiers.

En marge de la cérémonie de clôture, la Fédération de Gol annonce l'officialisation de son partenariat avec l'Uassu. Il visera à promouvoir le golf à l'école.

L'an 2018, consacrée année golfique, sera marquée par le lancement par la Fédération sénégalaise, d'une académie de golf dont l'objectif est la détection de jeunes talents qui vont assurer la relève.