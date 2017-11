Madagascar: Rumeur sur la peste - Un facebooker sous mandat de dépôt

Les écoles publiques à Antananarivo ont retrouvé leur rythme normal, hier. Le taux d'absentéisme a fortement baissé, selon des directeurs, entres autres, ceux des collèges d'enseignement général d'Anosibe et d'Antanimbarinandriana et de l'école primaire publique à Ankadivato. Vendredi, le lendemain de la panique à Antananarivo-ville, le taux d'absentéisme des élèves a atteint 80% dans quelques écoles. Chaque établissement a convoqué les parents d'élèves à une réunion afin de les rassurer.

Le préfet de police d'Antananarivo, le général Angelo Christian Ravelonarivo, joint au téléphone, affirme le contraire. « Des imposteurs se sont fait passer pour des médecins et des éléments des forces de l'ordre. Ils ont fait le tour de certaines écoles. Ils étaient passés un peu partout, comme aux environs d'Itaosy. Ils ont opéré pour la dernière fois à Ambohidratrimo, jeudi. Des barrages ont été placés pour les arrêter sur la route reliant Antananarivo et Mahajanga, malheureusement, ils ne les ont jamais franchis », explique-t-il.

La brigade criminelle section 3 a arrêté ce facebooker, vendredi. Les résultats de l'enquête auraient conclu à la non existence de véhicule tout terrain ayant transporté des éléments des forces de l'ordre et des médecins dans des écoles.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.