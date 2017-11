Madagascar: Crime à Ambatobe - Deux motards tirent sur Moustapha Radjan

Moustapha Ameralli Alibay Radjan a commencé à faire beaucoup parler de lui depuis juillet 2012. Il s'est fait arrêter pour trouble à l'ordre public, attentat à la bombe, tentative d'assassinat, kidnappings et trafics d'or. Il a été frappé d'interdiction de sortie du territoire et a mis à nu les différends l'opposant aux opérateurs économiques indiens. Il a été jugé au tribunal d'Anosy, le 13 décembre 2013, après dix-huit mois de détention préventive à la maison de force de Tsiafahy. Le verdict était lourd à l'encontre des frères Radjan. Moustapha a eu quinze ans

La victime a été évacuée d'urgence à la Polyclinique d'Ilafy pour subir une opération dans l'après-midi. « Ayant transpercé son dos, la balle a touché son poumon. Une opération s'est donc avérée impérative», a signalé un médecin urgentiste. Entre-temps, la police d'Analamahitsy a donné l'alerte aux unités d'intervention USI et UIR, à la BC, ainsi qu'à la police scientifique et technique.

Quatre coups de feu ont retenti sur les lieux, selon les témoignages obtenus. « Les tueurs, ont visé le pneu du véhicule pour l'immobiliser avant de tirer à bout portant sur la cible », a précisé un riverain. La séquence aurait duré quelques secondes, selon toujours les explications du même interlocuteur. Les malfaiteurs ont pris la clé des champs et se sont, ensuite, télescopés avec un bus 183, à quelques mètres du lieu d'assaut. « L'un d'entre eux est tombé et s'est réfugié dans les broussailles des cimetières, tandis que le pilote a pu continuer son chemin », a indiqué un enquêteur de la brigade criminelle (BC) en plein constat, hier matin. Les malfrats n'ont rien emporté.

Criblé de balles, un ressortissant indien nommé Moustapha Ameralli Alibay Radjan, âgé de 35 ans, domicilié à Ambatobe, est tombé sous les balles de deux bandits à moto et armés. Les faits se sont produits près de la résidence d'Algérie à Ambatobe, hier matin, à 7 heures 45. Les tireurs ont saisi l'opportunité d'une longue file d'embouteillage pour passer à l'action. Ils ont fait usage de leur fusil à pompe de calibre douze pour essayer d'exécuter Moustapha. Ce dernier, seul à bord de son Audi, a reçu trois balles, la première au dos, la deuxième au bras et la dernière à la mâchoire.

