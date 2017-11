Sénégal/Afrique du Sud: Cheikh Ndoye - « Notre objectif premier, c'est de rester invaincus »

Pour le Sénégal, il était écrit qu'une qualification au Mondial 2018 devait venir de l'héritage de la Coupe du monde 2002. Alors que les Lions du Sénégal couraient derrière une présence au Mondial depuis l'exploit de la bande à El Hadji Diouf, quart-de-finaliste en 2002, c'est le capitaine de cette équipe, devenu sélectionneur, qui a mené le Sénégal à sa deuxième Coupe du monde. Aliou Cissé prend la succession de son mentor Bruno Metsu (décédé en 2013) et peut être fier de son exploit malgré une qualification qui fut plus dure que prévu.

« On veut terminer en beauté. Il faudra terminer sur la meilleure des notes. Et notre objectif premier, c'est de rester invaincus dans ces qualifications. On est resté deux ans sans défaite, Dieu sait que le chemin n'était pas facile. Il nous reste un match, donc il faut tout faire pour gagner », confi Cheikh Ndoye dans des propos relayés par Stades.

