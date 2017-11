Togo: Oui pour un procès juste et équitable !

Que la force, la puissance et la gloire de l'Eternel des ARMÉES les accompagnent, les guident et les illuminent dans le nom de Jésus-Christ !

LE PROPHÈTE MARANATHA MASH'IA ET SON ÉPOUSE SHALOM BLESSING ATTENDUS POUR LA DEUXIÈME FOIS DEVANT LE PARQUET DE LOMÉ CE MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 : LE MOUVEMENT MARTIN LUTHER KING SOUHAITE UN PROCÈS JUSTE ET ÉQUITABLE.

Non indifférent de la situation de ces deux religieux, et alerte depuis toujours sur cedossier, le mouvement Martin Luther se met encore en ordre de revendication. et cette fois, ce membre de la société civile togolaise appelle à un procès juste et équitable pour ces deux prévenus qui croupissent depuis 40 mois dans les géôles de la prison civile de Lomé. Voici le communiqué du MMLK...

