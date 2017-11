Burkina Faso: Une coalition pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels

La plateforme DESC/Burkina regroupe une trentaine d'OSC burkinabè, soutenue par le Programme de renforcement des capacités en droits humains (Huricap) d'Amnesty international Pays-Bas et le bureau régional du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme basé à Dakar.

Selon Christian Ouédraogo, coordonnateur, la coalition entend contribuer au renforcement et à la mise en œuvre des garanties juridiques et pratiques de protection des DESC au Burkina, veiller à l'appropriation du contenu des DESC par les acteurs clés et l'ensemble des populations.

Elle compte également poursuivre la mise en œuvre des obligations et recommandations en la matière par les pouvoirs publics centraux et décentralisés et mobiliser la société civile et les citoyens pour un plaidoyer efficace en vue de faire progresser les DESC.

Depuis sa mise en place, la plateforme DESC/Burkina a déjà formé des membres des OSC sur l'utilisation des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains.

Elle a aussi élaboré et diffusé des kits d'information et de plaidoyer sur la réalisation du deuxième protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et du protocole facultatif au PIDESC. «Les activités réalisées ont permis de former plus de 90 leaders d'associations et d'ONG sur le contenu, les sources, les obligations et les étapes de travail en matière de DESC.

Elles sont également à la base des nouvelles adhésions de plusieurs associations communautaires augmentant à 30, le nombre d'organisations membres de la plateforme DESC/Burkina», a confié M. Ouédraogo.