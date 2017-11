Tunisie: Dridi entame ses fonctions...

Le nouveau coach a entamé juste après son bail avec le club à travers une séance d'entraînement dimanche qui a eu lieu au terrain central du «M'hiri», en présence du président du club, Moncef Khemakhem, et d'un public bien convaincu de l'opportunité de cette transaction, lui qui avait à maintes reprises manifesté sa désaffection quant à la manière avec laquelle l'ex-coach José Da Mota gérait l'équipe, allant même jusqu'à interrompre une des dernières séances d'entraînement que dirigeait cet entraîneur, en le poussant à rejoindre les vestiaires.

Après cet incident peu orthodoxe, tout un chacun est devenu convaincu que les jours de l'entraîneur portugais avec le club sont devenus comptés, tant l'ambiance au sein de l'équipe est devenue envenimée, ce qui a précipité le passage de témoin entre lui et l'entraîneur Dridi.

Un projet ambitieux

Ce dernier a tenu, avant l'entame de la séance inaugurale avec le club, à assurer ses nouveaux protégés qu'il est venu pour donner un nouvel élan à l'équipe à travers un travail bien méticuleux et que seuls les plus méritants auront leurs places parmi les titulaires de l'équipe. Il a précisé qu'il connaît bien le CSS, un club qu'il respecte pour ses ambitions toujours renouvelées et son statut de club de titres.

Pour sa part, le président du club Moncef Khemakhem a appelé les joueurs à faire montre de plus de motivation et de soucis de bien faire, aussi bien au cours des séances d'entraînement que lors des matches pour redonner au club son prestige et son aura d'antan, précisant au passage que leur nouvel entraîneur dispose d'une bonne expérience qui lui permet de donner un nouveau souffle à l'équipe, propre à lui conférer plus de motivation et d'allant.

Baptême

Aussitôt après, la séance d'entraînement a été entamée avec l'application d'une série d'exercices, à consonance physique, dirigée par un nouveau préparateur physique, en l'occurrence Dr Mohamed Elloumi, avant d'effectuer des exercices d'ordre technico-tactique au cours desquels Lassaâd Dridi n'a eu de cesse de corriger certaines insuffisances dans l'application des consignes.

L'ensemble de l'effectif en place a participé à cette séance, à l'exception des internationaux, au nombre de quatre, qui ont manqué à l'appel pour leur permettre de recharger leurs accus, après l'échéance des éliminatoires de la Coupe du monde disputée face à la Libye.

Ils ont toutefois repris avec le groupe hier pour être en mesure de participer à la rencontre de la reprise du championnat prévue jeudi prochain au «M'hiri» face au CO Médenine.

La rencontre qui vient après un repos forcé de plus d'un mois, précisément depuis le match disputé le 14 octobre dernier face à l'ESZ, constitue un défi à surmonter, eu égard à l'ambiance plutôt morose qui a sévi parmi l'ensemble, résultant du siège éjectable sur lequel l'entraîneur partant était placé... L'empreinte de Dridi pourtait-elle s'imposer aussitôt?