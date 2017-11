Tunisie: Promouvoir le développement inclusif

La signature des accords qui concernent trois prêts dont le montant total s'élève à 160 millions d'euros, soit l'équivalent de 465 millions de dinars tunisiens, a eu lieu en marge de l'événement Tunisia Investment Forum (TIF) qui s'est tenu à Tunis le 9 novembre dernier.

Ces accords ont été signés conjointement par le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, et par le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi ,en présence de M. Samir Taïeb, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

D'un montant de 122 millions d'euros, le premier prêt permettra de financer la seconde phase du programme d'appui au développement dans les régions.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur de la BAD pour l'Afrique du Nord s'est félicité de la «qualité du dialogue de haut niveau entre la BAD et les autorités tunisiennes» et a réaffirmé l'«engagement indéfectible de la Banque d'accompagner la Tunisie pour mener avec succès ses grands chantiers de réformes structurelles et consolider son nouveau modèle de développement économique».

Et de poursuivre: «Les objectifs visés par ces projets, dans le cadre de ces accords, répondent aux orientations de la nouvelle stratégie pays 2017-2021 pour la Tunisie destinées à accompagner le pays vers une croissance inclusive à travers l'appui à l'industrialisation et au développement des chaînes de valeur ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des populations des régions prioritaires».

Impulser les investissements et promouvoir la gouvernance locale

Grâce à ce prêt, la mise en œuvre du programme permettra d'impulser les investissements publics et privés dans seize gouvernorats prioritaires, de promouvoir la gouvernance locale, de faciliter l'accès des franges défavorisées aux soins et à la protection sociale et d'améliorer notamment l'employabilité des jeunes.

L'objectif consiste également à accroître, de 64% à 70%, le taux des investissements publics dans les gouvernorats ciblés au cours des cinq prochaines années et de réduire de 7% le nombre des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté.

Il est, d'ailleurs, prévu que le programme ait un impact direct sur plus de 240.000 ménages qui bénéficient actuellement des programmes d'assistance sociale.

Les deux autres prêts d' un montant de 38.6 millions d'euros devront permettre de financer un projet de valorisation des périmètres irrigués grâce au développement des chaînes agricoles.

Ce projet qui devra bénéficier à 20.000 personnes, dont 50% de femmes, permettra de créer plus de 4.000 postes d'emplois au profit des jeunes, ce qui aura pour résultat de réduire les disparités entre les régions.

L'impact devra également se faire sentir positivement sur les conditions de vie des populations rurales qui vivent dans les quatorze délégations prioritaires relevant des gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.