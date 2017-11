Tunisie: La logique a prévalu

Autre point noir, le duel entre l'Espérance de Tunis et le Club Olympique de Kélibia s'est déroulé à huis clos. La raison est que la salle Zouaoui n'est pas homologuée. Les responsables de l'EST tardent à procéder aux quelques retouches nécessaires et sa remise en état.

En volley-ball, particulièrement, sans public, il n'y a pas de spectacle.

L'Espérance de Tunis, avec de solides arguments, a disposé sans beaucoup de peine du COKélibia. Les protégés de Nizar Chkili, sereins et mieux inspirés, ont géré le débat a leur guise et se sont logiquement imposés.

Les Capbonais n'avaient que leur courage à opposer à un adversaire plus mûr. Trois sets à zéro en l'espace de cinquante minutes : 25-13, 25-10, 25-23.

Le Club Sfaxien, lui aussi, a admirablement entamé la compétition nationale en dominant l'USTS sans lui céder l'occasion dans les trois sets disputés de coller à la marque. Il n'y avait pas photo en ce derby sfaxien qu'on croyait assez musclé.

Moncef Belaïba, l'entraîneur des Transporteurs, reconnaît la logique des choses: «Nous avons évolué face à un adversaire très fort. Il faut avouer que le CSS n'est plus ce qu'il était la saison dernière.

Il a renforcé son effectif par des recrutements de taille et s'est bien préparé et s'installe dans le costume d'un favori pour le titre. Pour mon équipe, les jeunes lancés dans le bain manquent encore de maturité et d'expérience. Nous continuons à travailler afin que le groupe soit plus compétitif lors des prochaines journées».

L'ASMarsa, qui a offert l'hospitalité au nouveau promu l'ASPTTSfax, a réalisé l'essentiel; un bon départ à l'issue d'une rencontre qui a duré quatre sets : 25-22, 25-14, 23-25 et 25-21. Les jeunes Postiers ont affiché, certes, des prémices rassurantes, mais ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter au niveau élevé de la compétition.