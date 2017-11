Congo-Kinshasa: Le réseau des femmes de la Police MONUSCO offre du matériel de coutures aux filles mères de Sakana

Au moment où plusieurs organisations politiques et de la société civile appellent à des… Plus »

Les bénéficiaires ont remercié la donatrice et lui ont demandé d'être leur porte-parole auprès des autorités de la MONUSCO et de la RDC, par rapport à l'éducation des enfants et l'emplois des jeunes.

Dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO, notamment son volet protection des personnes vulnérables, l'UNPOL DOAMBA, Clemence présidente du Réseau des femmes de la Police MONUSCO, a parrainé dans la localité de SAKANIA, située à 251Km au Sud de LUBUMBASHI, près de la frontière avec la Zambie, la cérémonie d'ouverture d'un Centre de formation en couture au profit de 30 filles mères victimes de violences sexuelles et regroupées dans une Organisation Non Gouvernementale dénommée « Association pour les Droits Humanitaires» (ADH) dans un centre d'apprentissage en couture.

