Tunisie: Le Festival Disney de Tunis

Du 24 au 26 novembre, les Tunisiens de tous âges pourront découvrir ou redécouvrir à travers le premier Festival Disney de Tunis, les classiques de l'animation Disney en version restaurée mais aussi certains films en prises de vues réelles qui ont fait la renommée et la popularité du célèbre Studio.

Le festival, qui se tient pour la première fois en Tunisie, informe dans un communiqué de presse que The Walt Disney Company, qui organise cet événement, offrira l'occasion pour toutes les générations de partager des moments d'enchantement, de joie ou d'émotion avec les icônes qui ont durablement marqué notre enfance et qui raisonnent encore en chacun de nous, ajoute la même source.

«C'est un immense honneur et plaisir de pouvoir proposer au public tunisien nos plus belles productions dans les lieux du Grand Tunis et de rencontrer, d'échanger et de partager autour de nos films» a noté Jean-François Camilleri, Président The Walt Disney Company France & Maghreb.

Le programme sera marqué par la présentation en avant-première exceptionnelle, lors de la soirée d'ouverture, du nouveau film d'animation Disney, Pixar «Coco» dans la salle du Colisée. Il s'agit d'un voyage coloré et musical au cœur des traditions mexicaines qui se dévoilera en présence de la marraine de cette 1ère édition du festival, Aicha Ben Ahmed.

Le deuxième moment fort sera marqué par la programmation exceptionnelle, dans les 6 salles de cinéma partenaires (Le Zéphyr, le Ciné Jamil, le Colisée, Le Palace, l'Agora et Le Mondial) , en copie restaurée, de plus de 30 films qui ont marqué l'histoire du Studio parmi lesquels des classiques de l'animation tels que «Le Roi Lion», «Le livre de la jungle», «Toy Story» mais aussi des films en prises de vues réelles comme «Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar» ou «Qui veut la peau de Roger Rabbit?».

Les curieux et avertis auront également au menu un concert de l'artiste Cerise Calixte, voix française, connue dans la chanson du célèbre film «Vaiana» et qui sera accompagnée pour l'occasion par des musiciens de l'école Django Reinhardt de Tunis, et interprétera les plus grandes chansons des films Disney.

«De Mickey à Coco : 90 ans d'innovations technologiques au service de l'art de l'animation est le thème d'un master class qui sera animé par Sébastien Durand, expert de Disney, de l'art de l'animation et, plus généralement, de la pop culture.

Cet atelier sera une occasion pour montrer comment la technologie a su sublimer et se mettre au service de l'histoire et des artistes des Studios Disney et Pixar. Destiné aux étudiants de la ville de Tunis, ce master class est également ouvert au public.

L'intégralité des recettes de cet événement sera reversée au profit de l'association SOS Villages d'Enfants de Tunisie sachant que les prix des billets sont fixés à 6 Dinars pour les projections classiques disponibles dans les points de vente des salles partenaires. Les tarifs des places pour le concert de Cerise Calixte varient entre 10 et 20 DT et les tarifs des billets pour l'avant-première de Coco au Colisée sont fixés à 15 DT et à 10 DT.

Il est à noter que The Walt Disney Company est l'une des premières entreprises de divertissement familial et de médias dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 48,8 milliards de dollars en 2014. Elle compte 166.000 salariés dont 300 au sein de sa filiale française.

Synonyme de divertissement familial de qualité, Disney, qui depuis toujours cultive l'art de raconter des histoires, est en France la première marque de divertissement et la marque préférée des parents (étude interne 2013).