Cameroun: L'évangélisation de proximité prend corps

Voilà en quelques mots le message des évêques aux commerçants de Kribi. On retiendra de l'homélie de Mgr Damase Zinga Atangana, évêque de Kribi, que Dieu n'a pas d'endroit pour le prier. Au marché Mokolo, l'évêque de Sangmelima, Mgr Christophe Zoa, demandera aux vendeurs d'être des artisans de la paix et du pardon.

Le 9 novembre 2017, les évêques de la Conférence épiscopale provinciale de Yaoundé (CEPY), répartis en deux groupes, sont allés à la rencontre de leurs ouailles commerçantes. « Nous sommes venus vous dire que vous êtes les enfants de Dieu et qu'il vous aime. Nous sommes venus vers vous, prier avec vous parce que nous sommes tous frères et soeurs, enfants de Dieu ».

Nul ne voulait rater cet évènement à Kribi. Curieux et fervents chrétiens, ont tenu chacun, pour ses raisons, à assister aux offices religieux célébrés par les évêques de l'église catholique romaine et apostolique dans les deux grands marchés de la cité balnéaire.

