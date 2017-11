Cameroun: Des enjeux multiples

Il n'est plus un secret pour personne aujourd'hui que 2018 sera une année électorale. Que ce soit dans le budget ou dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, les sénateurs et les députés pourraient être amenés à interroger l'exécutif sur la préparation des échéances attendues.

Des actes barbares auxquels l'Etat est en train d'apporter une réponse vigoureuse avec l'interpellation de six premiers suspects impliqués dans l'assassinat de l'un de ces éléments, comme l'a révélé vendredi dernier face à la presse, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. L'on s'attend donc à voir les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, de même que les parlementaires eux-mêmes prendre clairement position face à ces malheureux événements.

Le Cameroun continue de faire face à des tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où les actes de violence contre les institutions de la République sont montés d'un cran avec le meurtre de quatre éléments des forces de défense et de sécurité par des individus munis d'armes de guerre.

Cela aurait pu être une session de novembre toute ordinaire, avec pour point d'orgue, l'examen et l'adoption du budget de l'Etat pour l'exercice 2018. Mais les députés et les sénateurs, qui reprennent le chemin des hémicycles vont travailler en tenant compte d'un environnement politique, économique et social tout à fait particulier.

