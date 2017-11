Cameroun: Rentrée universitaire effective

« Travaillons. Nous devons dompter le milieu de l'intelligentsia par la qualité de notre corps enseignant et par notre aptitude à répondre aux missions confiées à l'université, par la société et par le chef de l'Etat. »

Pour le recteur, le Pr Roger Tsafack Nanfosso, l'UDS qui compte 471 enseignants habilités à diriger les travaux, doit densifier sa compétence pour encadrer les 2 000 étudiants doctorants et les plus de 30 000 étudiants de divers niveaux inscrits dans cette université.

Ces nouveaux étudiants laissent place à l'estrade de l'amphi 1000 de l'UDS, à une centaine d'autres, présentés comme les doctorants. Ils jurent en plus, de respecter la charte du doctorant, de réaliser des travaux de recherche innovants, dynamiques et internationalement reconnus, (... ), pour contribuer au rayonnement de l'UDS.

