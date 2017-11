Cameroun: 180 élèves et enseignants primés

Au nombre d'élites qui ont fait le déplacement de Tchatibali, il y avait Ayang Luc, président du Conseil économique et social, le ministre Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'éducation civique, et Boniface Bayaola, secrétaire d'Etat auprès du Minesec, chargé de l'enseignement normal.

Il s'agit de la foire économique, du sport, avec en vedette le tournoi de lutte traditionnelle, la communication dans le domaine de la santé communautaire, le tout agrémenté pas des danses traditionnelles du terroir. Il y avait aussi le concours de beauté féminine qui a vu le couronnement de Caroline Madina Djakna. Elle avait Sandrine Kaodaï et Nathalie Konda, respectivement comme première et deuxième dauphine.

Côté enseignants, il s'agit de ceux qui, par leur abnégation et leur ardeur au travail, ont efficacement contribué d'une manière ou d'une autre aux succès scolaires. Ces élèves, tout comme ces enseignants à l'honneur ont été triés dans les 11 arrondissements que compte le département du Mayo-Danay. Pour cette édition de l'opération « Vive l'école dans le Mayo-Danay », le comité d'organisation piloté par Adoum Garoua, ancien ministre, a ajouté d'autres modules, question de rendre cette fête de l'intelligentsia plus populaire.

Pour cette édition, 180 lauréats ont été retenus au nombre desquels 23 enseignants du primaire et du secondaire ; des primes d'une valeur de près de 10 millions de F constituées de billets de banques, de kits scolaires, de matériels didactiques et de pagnes ont été distribuées aux lauréats. Pour les élèves primés, il s'agit de ceux qui ont obtenu les meilleures moyennes au cours des examens certificatifs de l'année scolaire 2016.

