Tunisie: «Un clic, une image, une vie»

Cet artiste était membre d'honneur de l'Union des artistes plasticiens tunisiens (section de Sousse) et publia en 2007 un ouvrage artistique très illustré, titré «Sousse, perle du Sahel entre l'olivier et la mer».

Certaines photos mettent en exergue le coucher du soleil à l'horizon avec les nuances très esthétiques de couleurs ocre dégradées. Les œuvres infographiques réalisées avec abnégation et prouesses remarquables portent sur la femme et les paysages naturels.

En plus de sa carrière dans le domaine médical, Moncef Denguezli était épris de l'art de la photographie numérique et a été le précurseur en Tunisie de l'art infographique (traitement des photos par ordinateur grâce à des logiciels spécifiques) et a créé la galerie d'arts baptisée «Rakoua» dès 1998.

