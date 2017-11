Tunisie: Le décret d'Ahmed Bey sur l'abolition de l'esclavage à l'Unesco en 2018

La délégation permanente de la Tunisie à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a informé la correspondante de l'agence TAP à Paris qu'une exposition sur l'ensemble de la documentation relative à l'abolition de l'esclavage en Tunisie durant la période 1841-1846 sera organisée en 2018 au siège de l'Unesco à Paris.

Inscrite au Registre «Mémoire du Monde» de l'Unesco, depuis la fin du mois d'octobre, la collection d'archives «l'abolition de l'esclavage en Tunisie en 1841-1846» est constituée d'un décret d'Ahmed Pacha Bey (1837-1855), promulgué au mois de janvier 1846, abolissant définitivement l'esclavage, de circulaires, de correspondances, d'accessoires notariés et de registres fiscaux.

«Datant de la fin la première moitié du XIXe siècle, ces documents permettent de mettre en relief plusieurs étapes ayant mené à l'abolition officielle de l'esclavage, passant de la fermeture des marchés aux esclaves, la suppression des impôts perçus par l'Etat à ce titre, l'affranchissement des enfants nés de familles d'esclaves et de tous les esclaves entrant en Tunisie», d'après le communiqué de la délégation permanente de la Tunisie à l'Unesco.

Suite à l'inscription de ces archives dans le registre «Mémoire du monde», l'Unesco apportera son assistance à la Tunisie pour assurer la préservation et l'accès à ce patrimoine. «Des projets bilatéraux et multilatéraux de recherche, de publication, de politique et de modèle de bonnes pratiques seront réalisés entre la Tunisie et l'Unesco».

L'inscription de la collection des archives de l'abolition de l'esclavage en Tunisie sur le registre «Mémoire du monde» s'ajoute au patrimoine documentaire relatif à la course et aux relations internationales de la régence de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles.