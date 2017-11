Congo-Brazzaville: L'ONG Dobe se lance dans l'agriculture

Notons qu'aujourd'hui, l'accès à la terre s'avère plus difficile dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Grâce à la générosité d'un de ses membres, la Dobe a pu avoir un domaine agricole à Hinda pour développer ses activités.

Et la terre que voici t'appartient, voilà pourquoi nous te confions cette activité afin quelle soit prospère », a-t-il déclaré. Les responsables coutumiers, pour leur part, ont imploré les mânes vilis afin que la terre soit féconde et que cette activité se déroule sans ambiguïté.

Encourageant l'association, l'abbé Silvère Tathy a demandé à Saint Joseph, patron de tous les travailleurs, de confier ce projet entre les mains de Dieu. « Seigneur, dès lors que tu as dit à l'homme de se multiplier, tu lui as donné la capacité de travailler.

L'organisation non gouvernementale (ONG) Dobe n'est autre que la Diaspora de Ouenzé Brazzaville et ses environs (Dobe). Animée par une ambition positive après sa sortie officielle, elle a décidé d'élargir son champ d'action, de sortir du cadre social et d'aller vers la création des unités de production, convaincue que l'agriculture est la base et la force de la prospérité d'un pays.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.