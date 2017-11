Togo: Préserver l'essentiel

'Aucun Etat, stable ou non, petit ou grand, ne peut prétendre en être à l'abri des menaces pour sa stabilité. Une stabilité qui peut être fragilisée par la violence interne, la criminalité et les groupes extrémistes', a souligné M. Boukpessi.

Mais le Togo n'est pas seulement confronté à la fièvre politique, il doit aussi anticiper d'autres menaces encore plus inquiétantes comme l'explosion de la criminalité transfrontalière et le terrorisme.

'Les conséquences multiples et prévisibles des événements survenus ces derniers mois dans notre pays, avec les manifestations à caractère politique et les menaces qu'elles font peser sur la paix et la cohésion sociale, indiquent qu'il est plus que jamais urgent de prendre des mesures en amont pour prévenir l'éclatement des conflits sociaux", a déclaré Damahame Yark, le ministre de la Sécurité.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.