Ile Maurice: Condamné à trois ans de prison, Jean-Marie Richard est pris d'un malaise en cour

Jean-Marie Richard a écopé d'une peine de prison de trois ans. La sentence est tombée, ce mardi 14 novembre, en cour intermédiaire.

Le directeur de l'agence Imagine Communications a eu un malaise en cour. Il a été évacué par le Service d'aide médicale d'urgence.

Appel

Jean-Marie Richard faisait face à deux charges : entrave à un officier dans l'exercice de ses fonctions et vol avec violence. Il a fait appel de sa sentence. Sa motion sera débattue, ce mercredi.

Son avocat, Me Gavin Glover, Senior Counsel, a demandé que sa peine d'emprisonnement soit commuée en travaux d'intérêt général. Le magistrat Vijay Appadoo a rejeté sa requête. «The behaviour of the accused as whole on that day (NdlR, jour où il a commis les faits qui lui sont reprochés) makes the possibility of community service work undesirable», a dit le magistrat.

Ordre d'éviction

Les faits remontent à 2009 à Grand-Baie. Jean-Marie Richard avait obtenu un ordre d'éviction de la Cour suprême. Cependant, il n'avait pas voulu attendre que l'huissier de justice exécute l'ordre.

Il a jeté des équipements et autres objets sur le chemin. Marteau à la main, il s'est montré agressif.