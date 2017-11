Angola: Pôle industriel de Viana crée un nouveau modèle de gestion

Luanda — Le Pôle de Développement Industriel de Viana, en qualité du plus important et le plus ancien du pays, sera le premier à adopter une nouvelle gestion, en étroite collaboration avec le secteur privé à tous les niveaux, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Ivan do Prado.

Intervenant à l'ouverture d'un colloque tenu à l'occasion du 19e anniversaire dudit pôle, situé à Luanda, le dirigeant a dit que le nouveau modèle de gouvernance sera suivi par les autres pôles du pays, avec les adaptations nécessaires aux différents contextes locaux.

Ivan do Prado a souligné qu'en raison du manque de ressources financières publiques et d'une nouvelle philosophie économique, le programme du gouvernement et les directives de l'exécutif recommandent la participation du secteur privé à tous les niveaux d'investissement possible qui, auparavant, étaient entièrement pris en charge par l'Etat.

Selon le secrétaire d'Etat à l'Industrie, dans le cadre de la crise économique que connaît le pays et de reconnaissance du secteur manufacturier comme un facteur essentiel pour aider à surmonter la crise, par le biais de la diversification de l'économie, la construction de centres de développement industriel à travers le pays gagne la visibilité qu'ils auraient dû avoir depuis la création du premier en 1998.

A son tour, le président du conseil d'administration du centre de développement industriel de Viana, Luís Ribeiro, a déclaré que les autres pôles similaires du pays étaient des infrastructures publiques financées et gérées par l'État.

"La nouvelle politique qui a été définie par le gouvernement prévoit que ces pôles aient une gestion privée, avec le minimum d'intervention possible de l'Etat, en qui concerne les investissements", a-t-il ajouté.