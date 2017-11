Comores: Grossesse secrète aux Comores - L'histoire d'une adolescente

Les Comores et Madagascar ont profité de cette trêve internationale pour s'affronter dans un match amical… Plus »

L'UNFPA travaille également avec de jeunes militants pour sensibiliser la population à ces questions, distribuer des préservatifs et pratiquer des dépistages gratuits et confidentiels du VIH.

L'UNFPA est aussi en partenariat avec des associations de jeunes pour améliorer leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à une information sur ces questions.

L'UNFPA améliore l'accès à une planification familiale moderne et fiable aux Comores, notamment en distribuant des contraceptifs gratuits aux femmes et aux jeunes filles à la maternité d'El-Marouf.

« J'ai demandé à aller aux toilettes, et ma mère m'a accompagnée jusqu'à la porte. Je suis entrée, et c'est là que j'ai donné naissance à mon enfant. »

« Quand j'étais enceinte de sept mois, ma grand-mère m'a appelée pour me demander ce qui se passait. Elle a dit avoir remarqué que je prenais du poids et que mon ventre était gonflé. »

Dans l'archipel des Comores, en Afrique de l'Est, une jeune mère adolescente non mariée est toujours très stigmatisée.

« Je ne savais pas quoi faire, a-t-elle expliqué. J'étais complètement perdue... Mon père est très croyant et n'aurait pas accepté que cela arrive à sa fille aînée. J'ai pensé qu'il me tuerait. »

« Mes cycles étaient réguliers et je me contentais de calculer le jour de l'ovulation pour prendre des précautions. Mais ça n'a pas été efficace. »

MORONI, Comores -Sara* avait 17 ans quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle vivait dans un village rural des Comores et a mené sa grossesse à terme dans le plus grand secret, jusqu'à son accouchement dans les toilettes d'un hôpital.

