Afrique: A Buenos Aires, une conférence pour « reléguer le travail des enfants aux oubliettes de l'histoire » (OIT)

Le rapport énumère quatre « piliers » politiques essentiels dans la lutte contre le travail des enfants : renforcer les protections juridiques, améliorer la gouvernance des marchés du travail et des entreprises familiales, consolider la protection sociale et investir dans une éducation gratuite de qualité.

« Nous avançons dans la bonne direction, mais nous devons le faire à un rythme beaucoup plus soutenu », a rappelé l'Organisation siégant à Genève dans son rapport intitulé 'Mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025 : examen des politiques et des programmes'.

Les délégués auront pour but d'identifier les scénarios possibles et les conditions permettant, en plus de l'élimination du travail des enfants en 2025, l'élimination du travail forcé en 2030 et dans ce contexte d'atteindre le plein emploi productif et un travail décent pour les jeunes.

Etats membres, organisations régionales, partenaires sociaux, entreprises et organisations de la société civile aborderont pendant trois jours différents sujets liés au travail des enfants, au travail forcé et à l'emploi des jeunes.

