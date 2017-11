Afrique: La très remarquée visite du Premier ministre éthiopien au Qatar

Un connaisseur du monde des affaires explique qu'en Ethiopie, on voit cette mise hors jeu d'un oeil plutôt bienveillant. Ce seraient, selon cette source, ses investissements peu fructueux en pays oromo, et son soutien public aux victimes des troubles dans la région, qui auraient accéléré sa disgrâce.

Hailemariam Desalegn est donc venu ouvertement consolider une nouvelle amitié avec le rival de Riyad. A la clé : des investissements dans la santé et l'agriculture, et l'ouverture d'un bureau d'Al-Jazira à Addis-Abeba.

En atterrissant à Doha, Hailemariam Desalegn sait qu'il clame haut et fort que l'Ethiopie ne se laisse pas dicter sa conduite, explique la journaliste Tsedale Lemma, directrice de l'hebdomadaire Addis Standard. Il faut dire que, fait rare en Afrique, l'Ethiopie résiste au diktat saoudien depuis que Riyad a sommé ses alliés de rompre avec le Qatar et de lui faire allégeance, en juin dernier.

