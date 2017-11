Angola: Création des commissions de travail spécialisé au sein du Parlement

Luanda — L'Assemblée Nationale(AN) a approuvé mardi à l'unanimité le projet de résolution de la composition numérique et nominale des dix commissions de travail spécialisé et a désigné leurs présidents.

Le MPLA, qui a gagné avec une majorité qualifiée les élections générales tenues en août dernier, préside les sept premières commissions tandis que l'UNITA, le principal parti d'opposition, préside la huitième et dixième commissions, et la CASA-CE, la troisième force politique d'Angola, dirige la neuvième commission.

La 1ère commission traite des questions Constitutionnelles et Juridiques, la seconde s'occupe des questions de Défense, Sécurité Nationale, Ordre Interne et Anciens Combattants, la troisième, des Relations Extérieures, Coopération Internationale et Communautés Angolaises à l'Etranger, tandis que la quatrième traite des questions de l'Administration de l'Etat et du Pouvoir Local.

La cinquième commission s'occupe des questions d'Economie et Finances, la sixième traite des affaires ayant trait à la Santé, à l'Education, à l'Enseignement Supérieur science et à la Technologie.

La septième quant à elle est chargée de la culture, des questions religieuses, de la communication sociale, de la jeunesse et des sports.

Les questions concernant la Famille, l'Enfance et l'Action Sociale sont en charge de la huitième commission ; celles liées à l'Ethique et au Décorum Parlementaire revient à la neuvième commission, tandis que la dixième commission traite des Droits de l'Homme, Pétitions, Réclamations et Suggestions des citoyens.

Les députes du MPLA Joaquim Reis Júnior, Roberto Leal Monteiro, Josefina Pitra Diakité, Virgílio Tyova, Diógenes de Oliveira, Manuel da Cruz Neto et Paulo Pombolo ont été indiqué pour présider la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième commissions, respectivement.

Les députés Clarice Mukinda (UNITA), Justino Pinto de Andrade (CASA-CE) et Raúl Danda, de l'UNITA, sont à la tête des huitième, neuvième et dixième commissions.

L'approbation de ces commissions a eu lieu lors de la première réunion plénière ordinaire de la 1ère session Législative de la IV Législature de l'Assemblée Nationale dirigée par le président du Parlement, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

La plénière a prorogé de plus 20 jours le délai des travaux de la Commission éventuelle de l'Assemblée Nationale, approuvé par une résolution durant la plénière extraordinaire de la 1è session législative de la IV Législature réalisée le 27 Octobre dernier.