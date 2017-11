Angola: La municipalité doit être source de développement nationale

D'autre part, il a dit croire que le succès du processus de municipalisation dépendait beaucoup de l'existence d'administrateurs municipaux capables de se situer aux niveaux les plus élever en terme d'éthique et de patriotisme (...).

Le vice-président a mentionné la nécessité de promouvoir une autorité basé sur la rigueur, la qualité du travail, sur l'éthique et la morale, mais jamais sur l'arrogance et l'orgueil.

Il a évoqué la nécessité de garantir que les municipalités soient dirigées par des hommes et femmes intègres, honnêtes et capables d'assumer les défis de l'heure actuel, investissant essentiellement dans l'homme afin de doter les municipalités des meilleurs cadres.

Le vice-président a fait savoir que gouvernement était en train de préparer un ensemble de mesures pour renforcer la déconcentration administrative et une plus grande articulation entre l'administration centrale et locale.

Le processus, a-t-il affirmé, exigeait de nouveaux modèles de structuration des services publiques ayant cité, surtout, plus de compétences, ressources financières et les meilleures ressources humaines pour les municipalités.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.