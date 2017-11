Mali: Promotion du genre dans les médias - Les résultats d'une étude présentés par Tuwindi

Les résultats de l'étude sur le genre dans les médias au Mali ont été présentés hier lundi 13 Novembre 2017, à Bamako. La cérémonie a regroupé en plus des officiels de nombreux journalistes.

Cette rencontre avait pour objet de présenter les résultants issus de l'étude de monitoring genre dans les médias au Mali, afin de mettre à la disposition des organisations de la presse, les professionnels de médias, la société civile, des partenaires nationaux et internationaux des résultats de la présente étude.

Il s'agit de partager avec les organisations faitières de la presse au Mali, les professionnels de médias la société civile, les organisations des droits de l'homme, les organisations œuvrant pour la promotion du genre au Mali, et les partenaires techniques et financiers les résultats de cette étude.

Pour le directeur de la fondation Tuwindi, Tidiane Togola, le but de l'étude est de produire des données factuelles sur la représentation et la représentativité des femmes et des hommes dans les médias. Selon lui, cette étude a été basée sur une approche quantitative permettant entre autre de mesurer la fréquence des nouvelles et des débats relatifs aux femmes et aux hommes, mesurer le volume de couverture ou l'espace accordé aux hommes et aux femmes dans les nouvelles débats...

Quant à Ramata Diaouré journaliste de son état, elle affirme qu'avant le démarrage de ce monitoring, des formations avaient au préalable été organisées à l'endroit des acteurs afin de leur familiariser avec le concept genre.

Dans sa présentation des résultats, Bakary Sidibé souligne, que le paysage médiatique au Mali se caractérise par une faible représentativité des femmes et des couches défavorisées, nonobstant les dynamiques, les efforts accomplis par le gouvernement et les organisations faitières de la presse, notamment l'adoption d'une loi par l'Etat en faveur du genre l'existence d'une charte pour le respect de l'image et des droits des femmes à l'information et à l'expression au Mali.

Pour l'orateur, les inégalités entre femme et homme persistent dans le domaine de l'information et de la communication. Elle est caractérisée par un faible accès des femmes aux postes de prise de décision, une faible rémunération et reconnaissance professionnelle et une limitation dans leurs capacités d'intervention or les médias sont les mieux placés pour promouvoir genre. Poursuivant, il affirme qu'au Mali, il n'existe pas assez de mécanisme de monitoring de la prise en compte du genre dans les contenus produit par les médias. Les seules données exploitables sont celle du WACC The World Association for Christian Communication), qui malheureusement ne sont fournies que de façon quinquennale et deviennent donc très vite dépasser pour entreprendre des mesures adéquates en faveur du genre dans les médias.