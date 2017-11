Le tout premier programme de formation sur le management des achats initié en Côte d'Ivoire et qui a débuté au mois de septembre à Abidjan, suit son cours à Paris Ouest Bezons la défense en France. Cette formation, organisée par le Centre international de compétences et de spécialisations (Cics) et le cabinet Ssco en partenariat avec Altaris France se tient du 13 au 18 novembre.

Elle vise à renforcer les connaissances techniques et opérationnelles des participants venus d'Abidjan à travers des thèmes bien spécifiques. Le premier module qui a démarré le lundi porte sur : « Achats, leviers de performance et compétitivité pour l'entreprise ».

Deux spécialistes français ont co-animés cette session. Alain Alleaume, expert- consultant, directeur-associé d'Altaris France a, de prime abord, procédé à un débriefing avec les participants sur les quatre premières sessions du programme qui se sont tenues à Abidjan.

Ce spécialiste a ensuite développé les aspects liés à l'identification des ressources et la mise en place des leviers de gain ainsi que les stratégies d'achats et de création de valeur pour l'entreprise.

Selon lui, « les achats stratégiques concernent les fournisseurs qui sont dans le haut de la courbe de Pareto (les 20% qui font les 80% du chiffre d'affaire). Toutefois, certains domaines d'achats peuvent représenter une part assez faible mais être considérés comme stratégiques car essentiels dans la chaine de valeur et participants à la stratégie produit ».

La seconde intervenante, Françoise Soublet, consultante, ex-directrice des achats de Cnp Assurance et Axa Tech, a apporté sa contribution par le partage de sa riche expérience avec les participants.

D'autres experts français sont attendus les jours suivants pour traiter les modules sur les achats internationaux et la pratique juridique des achats.

« Le second module permettra de faire un focus sur l'économie et la logistique internationale ; la gestion des risques internationaux ; l'analyse fonctionnelle du besoin achat ; et le droit du transport et des incoterms », annonce Kobenan Djohou, le directeur général de Scco. Le troisième module, enfin, abordera : « le droit des achats et la résolution des litiges nés des achats », ajoute-t-il.

Cette formation de haut niveau présente déjà un très grand intérêt pour les auditeurs venus d'Abidjan qui veulent tout savoir sur le management des achats.

Ils ont affaire à de vrais spécialistes qui sauront certainement répondre à leurs attentes. "L'Executive certificate management des achats" prendra fin au mois de février prochain avec la soutenance de mémoire devant un jury à Abidjan.