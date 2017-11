Congo-Kinshasa: Contestation du calendrier électoral - Va-t-il pleuvoir sur Kinshasa ?

Et quand bien même il le ferait, il pourrait se prévaloir du soutien des Etats-Unis qui, au lendemain de la publication du calendrier électoral, s'en félicitaient tout en appelant les différentes parties au calme et à la retenue.

Déjà en proie à de multiples remous sociaux, le pays risque de sombrer une nouvelle fois dans le chaos, avec à la clé des cadavres sur le carreau ; et tout ceci du fait de la boulimie du pouvoir d'un homme : Joseph Kabila. Dès lors, on comprend pourquoi les Nations unies ont commencé à tirer la sonnette d'alarme ;

Car, au sortir de la journée de protestation du 15 novembre, l'opposition et la société civile prévoient, si rien n'est fait, des manifestations non-stop à partir du 28 novembre prochain et ce, jusqu'au départ de Kabila du pouvoir avec un blocus généralisé au niveau des écoles, universités, aéroports, ports, routes, etc.

C'est pourquoi elle a entrepris des actions d'envergure visant à provoquer l'alternance en RDC. Et cela commence par cet appel à manifester sur toute l'étendue du territoire national ce 15 novembre 2017, avec pour slogan : « Chacun dans sa rue, son quartier, etc. ».

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.