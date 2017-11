Cameroun: « Le moment de construire une nouvelle équipe »

« Si vous prenez le match qu'on a joué contre le Nigeria il y a deux mois et celui contre la Zambie samedi dernier, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de boulot pour construire une nouvelle équipe et être prêt pour la CAN 2019. Qu'on réussisse encore un match nul est vraiment un miracle. Si la Zambie réussissait ses occasions, je pense qu'on perdait 6- 2.

On n'a jamais été dans le match. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail dans l'équipe du Cameroun.

C'est le moment de construire une nouvelle équipe. On a le temps. Dès le mois de mars, on doit commencer à travailler, à voir des joueurs plus jeunes et plus rapides surtout et faire, comme il y a deux ans. C'està- dire remettre l'équipe sur les rails. Il y a beaucoup de mensonges qui se disent en ce moment au Cameroun.

Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas prolonger mon contrat avec le Cameroun. Je n'ai jamais envoyé de lettre dans ce sens au ministre des Sports.

La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un accord entre le Cameroun et moi depuis le mois de mai 2017 mais il n'est pas encore signé. Dès mon retour, je vais demander à rencontrer le ministre des Sports et le président du Comité de normalisation de la FECAFOOT et on verra. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette question ».