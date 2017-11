Ile Maurice: Public Speaking Competition - Marie Johanne Julie sacrée lauréate

Le sujet du concours étant le tourisme, elle a axé son discours sur le «Sustainable development in Mauritius». La jeune femme confie que c'est sa persévérance qui a payé. «Au début, j'étais stressée car je suis très réservée de nature. J'ai réussi à vaincre ma timidité et j'ai foncé droit au but. J'ai ressenti un immense plaisir.»

Marie Johanne Rosie Julie est aux anges. L'habitante de Rose-Hill, qui est actuellement affectée à la section correspondance de la Cour suprême, se dit très émue et très surprise d'être la lauréate de cette compétition. «Cette récompense va rejaillir sur l'ensemble du judiciaire en particulier et au sein de la fonction publique», a-t-elle déclaré à l'express, d'une voix heureuse.

