Cote d'Ivoire: Investiture d'un Pasteur CMA/Ehouman Bernard - "Bédié demande aux Ivoiriens de pratiquer la justice... "

Ce dernier a reçu les hommages de ses fils et filles qui lui ont exprimé leur reconnaissance pour l'éducation de qualité qu'il leur a donnée. Le Surintendant du District de M'batto aura sous sa responsabilité, les départements d'Arrah et de Bongouanou.

Kouassi Konan Léonard s'est engagé à servir dans le respect de l'autorité et à ne poser aucun acte contraire aux principes de l'Eglise. Entre prières, louanges et adoration, les fidèles ont exprimé leur reconnaissance à Dieu et manifesté leur joie pour l'investiture du Révérend Konan Kouassi Léonard.

Puis, s'appuyant sur l'évangile de Saint-Jean, chapitre 20 et le verset 21, il a invité le nouveau Surintendant du District de M'batto, à être « un envoyé de Dieu comme Jésus-Christ ». Il a également exhorté les fidèles du District et tous les collaborateurs du Surintendant à le soutenir dans sa mission, à travers la prière.

