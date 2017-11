Zimbabwe: Le chef des armées accusé de «conduite relevant de la trahison»

Quatre-vingt-dix des plus hauts gradés du pays étaient présents lundi lors de la conférence de presse du chef des armées pour appuyer l'avertissement lancé au président et à son épouse Grace Mugabe.

De fait, les rumeurs les plus folles ont circulé toute la journée de mardi sur les réseaux sociaux et jusque dans certains médias.

Le parti présidentiel dénonce des déclarations « destinées à perturber la paix et la stabilité nationale », qui démontrent « une conduite relevant de la trahison » et qui visent clairement à « encourager au soulèvement ».

Au Zimbabwe, la Zanu-PF, le parti au pouvoir, a accusé mardi 14 novembre le chef des armées de « conduite relevant de la trahison » après sa conférence de presse de lundi. Celui-ci avait menacé Robert Mugabe « d'intervenir », s'il ne mettait pas « fin » à la « purge » en cours au sein du parti présidentiel. Après ces déclarations particulièrement fortes et rares, la journée de mardi a été émaillée par des tensions et des rumeurs en tous genres.

