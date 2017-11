"C'est une étape de franchie et nous allons continuer à travailler pour avancer et encore faire progresser ce groupe", a-t-il par ailleurs ajouté.

"Nous avons pris du plaisir ce soir en voyant ce stade rempli et ses supporters tout acquis à la cause des Lions", a-t-il souligné, précisant que ce n'est pas un devoir accompli.

"Je salue cette génération qui, 15 ans après, a permis au Sénégal de faire son retour en coupe du monde. Nous avons vécu des moments difficiles mais le plus important, nous avons réussi à nous relever et aller de l'avant", a-t-il ajouté.

"Vous savez la vie, c'est comme ça, surtout le football mais comme on le dit chez nous, je pardonne à tout le monde et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai eu à offenser", a déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse.

