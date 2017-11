Congo-Brazzaville: Santé publique - La résistance aux antibiotiques constitue une menace dans le monde

Notons que l'échange avec les professionnels des médias a porté sur la faible capacité des laboratoires biologiques ; les stratégies mises en place par l'OMS pour lutter contre l'automédication ; le coût élevé des consultations et produits pharmaceutiques ; le retrait des produits détectés comme résistances sur le marché et bien d'autres.

Les causes de la RAM, a-t-elle poursuivi, sont notamment l'arrêt des traitements ; l'hygiène environnementale ; la prescription excessive des antibiotiques, etc. Par année, la résistance antimicrobienne a causé la mort à 214 000 nouveau-nés. Face à cette situation, l'oratrice a expliqué que les initiatives sont prises par l'alliance tripartite pour développer un plan mondial. Ce plan a fixé cinq objectifs pour combattre la résistance aux antibiotiques.

Il a regroupé les professionnels des médias des deux Congo afin de leur permettre de sensibiliser le public à l'utilisation des médicaments de façon appropriée. Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections bactériennes chez l'homme et chez l'animal. Ils risquent de perdre leur efficacité par l'automédication des patients ; la prescription excessive des antibiotiques par les agents de santé.

