Congo-Kinshasa: Le député Batumike entendu sur le meurtre d'Evariste Kasali

Le député provincial Batumike est à la barre en ces premiers jours de procès sur le fond à Kavumu. Il a été entendu sur deux des chefs d'accusation pour lesquels il est poursuivi, les infractions de droit commun (détention d'armes et l'assassinat en mars 2016 d'Evariste Kasali, un défenseur des droits de l'homme de Kavumu), mais pas encore pour crime contre l'humanité (la série de viols de petites filles de Kavumu perpétrés par des miliciens qu'il est accusé d'avoir soutenu). C'est un procès public, mené par la justice militaire congolaise et qui draine beaucoup de monde, partisans comme détracteurs du député provincial qui a démenti point par point ce qui lui était reproché.

