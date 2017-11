Que Raouf Gulbul quitte les postes de Chairman de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et de la Law Reform Commission.

Du moins, en attendant les conclusions de l'enquête de la commission d'enquête sur la drogue. C'est ce qu'a réclamé le député de Beau-Bassin-Petite-Rivière, Rajesh Bhagwan, à l'ajournement des travaux, hier, mardi 14 novembre.

Selon le député, l'audition publique de Raouf Gulbul à la commission drogue et son interrogatoire ont provoqué «une puanteur» sur fond de mensonges, de corruption et de déception. Il a aussi souligné l'arrogance et le mépris avec lesquels l'avocat a, selon lui, répondu aux questions directes et valables de la commission.

Le député a également fait état des accusations proférées contre Me Raouf Gulbul. Celui-ci est accusé d'avoir influencé le témoignage de deux de ses collègues. Il est soupçonné d'avoir des liens avec les barons de la drogue locale et des contacts avec les trafiquants de la Colombie de Medellin, comme illustré lors des échanges entre Paul Lam Shang Leen et l'avocat.

La réplique de Pravind Jugnauth n'a pas tardé. «Selon la Constitution, tout le monde jouit de la présomption d'innocence», a-t-il rappelé. De souligner que Me Raouf Gulbul n'a pas été reconnu coupable de délit criminel.

Concédant que les accusations portées contre Me Raouf Gulbul sont sérieuses, Pravind Jugnauth a affirmé que même en présence de conclusions qui nécessitent une enquête criminelle, c'est au Directeur des poursuites publiques d'en décider.