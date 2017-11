Afrique de l'Est: Somaliland - Les observateurs saluent le bon déroulement de la présidentielle

Mardi, des rumeurs favorables aux deux camps ont circulé toute la journée. Quelques tensions ont même été constatées dans la capitale Hargeisa et Burao, dans l'Est. Selon la réaction des perdants, le pays pourrait soit confirmer la solidité de sa démocratie, soit piétiner ses acquis.

Mais pour Michael Walls, il ne faut pas minimiser les réussites du pays. « Le peuple du Somaliland est là. Le gouvernement travaille efficacement si on compare à d'autres pays de la région. Ce sont des faits, commente-t-il. Observer une élection c'est une reconnaissance des impressionnantes réussites dans la création d'un système électoral démocratique, avec dans le passé un transfert du pouvoir entre président et opposant. C'est une étape significative dans n'importe quelle nation. Donc, tout cela aide bien sûr le pays dans son combat. »

Et de saluer également les avancées réalisées : « J'ai vu des progrès par rapport aux autres élections. L'enregistrement des électeurs par scanner de l'iris en est un. Son objectif était de construire un fichier électoral fiable et pouvant être mis à jour. Il a rempli sa mission, bravo, bon travail, a lancé le chef de la mission d'observation. Il faudra mettre à jour ce fichier, mais l'enregistrement a été rigoureux, accepté par tous les partis. Il semble avoir éradiqué le risque de double enregistrement. C'est une véritable avancée étant donné les problèmes techniques rencontrés avec les précédents registres. »

