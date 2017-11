Ile Maurice: Banque de Maurice - Les coulisses de la naissance d'un musée

250 pièces, 150 billets et une trentaine d'objets du domaine bancaire. Et le musée de la monnaie de la Banque de Maurice est né. La présentation a été faite vendredi 3 novembre. Quand est venue cette idée ?

Il y a environ dix mois, confie Feyçal Caunhye, responsable du département de communication à la Banque de Maurice. «Dans les coffres de la banque, on avait une boîte qui contenait de très vieilles pièces datant du Commissioners of currency (NdlR, entité qui a précédé la Banque de Maurice). On voulait mettre en avant le patrimoine monétaire que nous avons», dit-il.

Un musée vivant

Feyçal Caunhye explique que le défi était également de rendre le musée «vivant». «Pour intéresser les jeunes, nous avons développé en interne notre propre vidéo. Tout le matériel permet d'avoir une idée très claire sur chaque pièce qui se trouve dans ce musée.»

Après les autorisations nécessaires, les travaux infrastructurels ont pour leur part débuté il y a environ huit mois. «On a travaillé jour et nuit, même les jours fériés.

On est très fier du musée. Nous avons tenu à exposer tout ce qui retrace l'histoire de la monnaie à Maurice. A un moment ou un autre, ces pièces ont été intimement liées à l'histoire de Maurice.»

Education financière

Le musée est, en fait, la première phase d'un projet de la Banque de Maurice qui est l'éducation financière. «La banque est partie du principe ou si on veut que les jeunes comprennent la raison d'être et l'évolution de la monnaie, il faut qu'ils connaissent l'histoire.

On s'est dit que si on arrive à faire les jeunes prendre un intérêt de ce qui l'évolution de la monnaie, on pourrait à partir de là leur parler de comment faire un budget, de ce que c'est l'éducation financière et comment gérer les risques liés à la monnaie», explique Feyçal Caunhye.