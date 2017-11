Madagascar: Code électoral - Bis repetita ?

Il est ensuite passé en conseil des ministres. Conscient du malaise causé par la démarche adoptée, le régime semble s'être fait très discret et n'a plus parlé de ce code dont l'application est effective.

La société civile et les partis politiques ont été invités par le régime, comme il est tout à fait normal en démocratie, à envoyer leurs propositions concernant le code électoral. Ces derniers l'ont donc fait et espèrent que le projet de loi présenté prochainement à l'Assemblée nationale en tiendra compte. Mais ils ont ces derniers temps exprimé leur crainte de voir un code électoral déjà prêt à être voté par les députés. Ils redoutent que ce dernier connaisse le même sort que celui du code de la communication.

