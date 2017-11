Zimbabwe: Des officiers démentent un coup d'Etat militaire

Plus tard, l'ambassade du Royaume-Uni dans le pays a également diffusé un message sur son compte Twitter faisant état d'une « activité militaire inhabituelle » et appelant ses citoyens à « rester en sécurité ».

Ce dernier serait un représentant de la « Génération 40 » (G40), une frange plus jeune de membres du parti au pouvoir Zanu-PF, emmenée par la femme du président, Grace Mugabe, qui occupe une place importante dans les cercles du pouvoir et entend succéder à son mari à la présidence.

Les militaires affirment que Robert Mugabe et sa famille étaient sains et saufs, alors que peu avant, l'AFP, citant un témoin, avait rapporté des échanges de tirs nourris près de sa résidence privée.

