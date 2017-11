Burkina Faso: Rupture de stock Salbutamol, Ventoline - Cette pénurie qui étouffe ... les asthmatiques

Depuis quelque temps, les malades d'asthme souffrent doublement : de leur mal ainsi que du manque de médicaments.

En effet, le Salbutamol aérosol (générique) et la Ventoline (spécialité), produits les plus connus et les plus utilisés dans notre contexte, sont introuvables dans la quasi-totalité des officines du Burkina à cause, dit-on, d'une rupture de stock à la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG).

Mais qu'est-ce qui peut bien justifier le manque de ces médicaments si indispensables ? Quel en est l'impact sur les asthmatiques, surtout en cette période de froid propice aux crises ? Comment les malades se soignent-ils ? Regards croisés dans ce dossier. Alors que le directeur général de la CAMEG, le Dr Charlemagne Gnoula, rassure de la disponibilité du Salbutamol dans les prochains jours, le Pr Martial Ouédraogo, pneumo-allergologue, lui, est plutôt inquiet.

A l'origine de cet article, le coup de fil d'un observateur du système de santé pour nous informer du manque des produits contre l'asthme dans les pharmacies du pays ainsi que ce cri du cœur d'un malade « désespéré et révolté » que nous découvrons sur les réseaux sociaux : « Voilà plus de deux mois que le Salbutamol aérosol, la molécule générique la plus utilisée dans notre pays pour calmer les crises d'asthme, est introuvable dans tous les dépôts pharmaceutiques en raison d'une rupture depuis la CAMEG.

Cela a poussé les malades souffrant de cette maladie respiratoire chronique vers les spécialités telles que la Ventoline, qui sont elles aussi en rupture de stock dans les officines du fait de la surconsommation.

Personnellement, je suis asthmatique et connaissant la gravité de cette maladie j'invite toutes les bonnes volontés à s'investir pour résoudre cette situation et nous éviter une liquidation à grande échelle des personnes souffrant d'asthme.

Je souffre d'asthme depuis l'âge de 5 ans et je n'ai jamais vu un tel scénario se produire dans notre pays. Je lance cet appel que je demande de partager, parce que nous avons tous un proche ou une connaissance victime de cette maladie et qui pourrait en mourir si rien n'est fait. »

Il n'en fallait pas plus pour nous motiver à voir clair dans cette affaire. Contacté «inbox», l'auteur de la publication, Tégawendé Armand Ouédraogo, qui se trouve être un agent de santé résidant à Kaya, clame haut et fort qu'il y a pénurie aux quatre coins du pays.

« La rupture de stock concerne toutes les formes d'aérosols dans toutes les officines de notre pays qui n'étaient pas préparées à faire face à une telle situation », a-t-il confié avant de relever que les comprimés de Salbutamol et de Ventoline sont généralement inefficaces en cas de crise aiguë.

Pour cet asthmatique, en l'absence des aérosols, l'hydrocortisone, sous forme injectable par voie intraveineuse directe (IVD), est l'unique alternative mais, fait-il remarquer, « cette solution est assez contraignante parce qu'il faut que le malade se rende à un centre de santé, l'injection devant être pratiquée par un personnel qualifié.

En plus, ce produit est également introuvable actuellement. C'est vraiment regrettable car la crise d'asthme, qui se manifeste par une difficulté respiratoire aiguë à l'expiration, est une urgence médicale ».

Un tour la semaine dernière dans quelques pharmacies de la capitale nous a effectivement permis de nous rendre compte de la rupture de stock. Point de Salbutamol. Dans quelques-unes des officines qui avaient de la Ventoline, à l'exemple de la pharmacie Yennenga, le prix avait pratiquement doublé.

« Il est passé d'environ 2 000 à 4 000 F à peu près», nous informe vaguement une vendeuse de l'officine. Qu'est-ce qui justifie une telle pénurie ? Approché, l'Ordre des pharmaciens nous a redirigée vers le ministère de la Santé, estimant qu'il était le mieux indiqué pour répondre.

L'organigramme changé, aucun interlocuteur à la Santé

Nous entrons en contact successivement avec des responsables de la Direction de la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques (DSAP), de l'ex-Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires (DGPLM) et de la Direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM). Même son de cloche au bout du fil d'un interlocuteur à l'autre : « l'organigramme (depuis fin septembre, le ministère de la Santé a adopté un nouvel organigramme qui a induit un changement de responsables et du nom de certains services : ndlr) vient d'être changé, les uns et les autres ne se retrouvent pas encore dans le changement et, par conséquent, ne savent pas qui doit répondre à des questions de ce genre. » Ainsi, dans un département aussi sensible et vital que celui de la Santé, à cause d'un changement d'organigramme il n'y a plus aucun interlocuteur pour nous situer.

A l'inverse, notre démarche sur le même sujet auprès de la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), s'est révélée fructueuse, un peu comme si on nous y attendait. Le chargé de Communication, Mikaillou Kéré, joint au téléphone le jeudi 9 novembre, un rendez-vous est « calé » pour le lendemain dans l'après-midi avec le directeur général, le Dr Charlemagne Gnoula. Ce dernier se réjouira d'ailleurs de l'occasion qui lui est offerte de situer les responsabilités dans cette affaire dite de rupture de stock de médicaments.

Tout d'abord, a-t-il tenu à préciser, la Ventoline et le Salbutamol sont un seul et même médicament : la première est une spécialité tandis que la seconde est un générique. Et d'ajouter que sa structure n'assure pas la distribution de la Ventoline, donc le manque de ce produit ne lui incombe pas.

Toutefois, relève-t-il, la firme pharmaceutique belge GSK, distributrice dudit médicament, avait depuis 2016 exprimé à certains pays africains, dont le Burkina, où les commandes n'étaient pas importantes à ses yeux, son intention de se retirer de leur marché. Autrement dit, GSK ne voulait plus leur servir de la Ventoline. «Depuis un peu plus d'une année, GSK avait informé une dizaine de pays, dont le Burkina, qu'elle ne souhaitait plus y distribuer la Ventoline.

Les Autorisations de mise sur le marché (AMM) ont, de ce fait, été annulées. Des démarches avaient alors été entreprises par le ministère de la Santé et l'Ordre des pharmaciens pour mettre en place des dispositions transitoires. Mais la crise qui a secoué le ministère de la Santé (il fait allusion à la longue crise qu'a connue la CAMEG du temps du ministre Smaïla Ouédraogo : ndlr) a certainement eu un impact négatif sur la recherche de solutions. C'est donc dire qu'on n'a pas pu anticiper la fin de la distribution de Ventoline au Burkina Faso », croit-il savoir.

500 millions de factures impayées et on coupe le robinet

Pour le Salbutamol, dont sa boîte assure la distribution, la rupture, à en croire le DG Gnoula, est due à une crise de confiance entre la CAMEG et son fournisseur à la suite de factures impayées. « A l'issue de la crise, j'ai été nommé responsable en novembre 2016. A mon arrivée, j'ai constaté que la commande de ce produit avait été passée depuis juin auprès d'un fournisseur préqualifié de la CAMEG, l'unique fournisseur en Salbutamol chez nous.

Cependant, avec la crise qui a occasionné des difficultés financières, nous avons eu du mal à honorer les factures d'autres produits, mais pas concernant le Salbutamol. Pour cela, notre fournisseur ne souhaitait plus nous livrer ses médicaments », a expliqué le DG. Mais à combien s'élevait la dette au fournisseur qui n'a pas voulu faire de concessions ? « En avril, on lui devait entre 1,5 et 2 milliards de F CFA, mais aujourd'hui il nous reste moins de 500 millions à éponger et c'est même des dossiers qui sont déjà en banque pour le payement.

Mais la crise de confiance qui est née de cette situation a fait qu'il a refusé catégoriquement de nous fournir les médicaments. Malgré nos efforts pour le convaincre qu'il serait payé à la date indiquée (fin octobre, ndlr), il n'a pas donné suite à notre requête », a-t-il regretté avant d'assurer que face à l'urgence, sa structure s'est tout naturellement investie dans la recherche de solutions alternatives. Cependant, les difficultés n'ont pas manqué. «Nous avons tenté de trouver un fournisseur dont nous sommes sûrs de la qualité des produits, qui ait de la disponibilité et qui puisse nous livrer dans un délai raisonnable.

Or, depuis les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis, les compagnies aériennes sont de plus en plus réticentes à embarquer des produits sous forme d'aérosols. Ainsi, nous avons été confrontés à 3 difficultés majeures, à savoir désintéresser notre fournisseur actuel, trouver un autre fournisseur de qualité et trouver, si tout cela est réglé, un transporteur aérien pour convoyer les produits. C'est toutes ces raisons qui font que jusque-là on n'a pas encore de solution définitive », s'est-il justifié.

Foi du Dr pharmacien Gnoula, des fournisseurs identifiés étaient prêts à leur livrer d'autres présentations du Salbutamol, notamment la France, qui a proposé la forme unidose qu'on inhale directement. « Mais nos populations étant habituées à la forme en spray, ce n'est pas sûr qu'elles vont y adhérer », a-t-il souligné, réservé.

Mais à l'en croire, tout est mis en œuvre pour débloquer la situation dans un futur proche. « Aujourd'hui (l'entretien a été réalisé le jeudi 9 novembre : Ndlr), nous sommes en pleines négociations avec un fournisseur capable de nous livrer dans une échéance de 10 jours», a-t-il encore assuré, promettant de continuer à œuvrer à soulager les malades très bientôt.