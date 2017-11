Au Burkina Faso, après un an de travail, la Commission constitutionnelle a remis mardi 14 novembre au… Plus »

Après une tournée pour en présenter l'actuelle mouture aux forces vives de nos régions et des zones de concentration de Burkinabè à l'étranger, notamment en Afrique (Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Gabon et Ghana) et en Occident (France, Belgique, Italie, Etats-Unis, Canada), ledit document, enrichi et toiletté à souhait, revient entre les mains du Président du Faso.

Installée le 29 septembre 2016, la commission constitutionnelle chargée de la rédaction de l'avant-projet de Constitution, forte de 92 membres, est présidée par Me Halidou Ouédraogo. Véritable kaléidoscope de forces tirées des tréfonds de notre pays, elle s'est aussitôt mise à la tâche et a bouclé ses travaux en août dernier.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.