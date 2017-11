Burundi: Je suis Umutwakazi, pauvre et stigmatisée

J'aimerais un jour me réveiller et trouver tous les enfants Twa de mon village à l'école, acceptés, épanouis, avec la possibilité d'achever leurs études. Mais au vu des conditions dans lesquelles nous vivons, je pense que ce ne sont que des rêves d'enfant.

Certains de mes camarades de classe (Abarundi) ne tolèrent plus qu'on partage le même banc pupitre. Ils disent que je sens mal. Que je suis sale. Que mon accent du kirundi est bizarre. Ils se chuchotent des choses à chaque fois que j'entre en classe. Parfois je me dis qu'il vaut mieux rester à la maison, aider maman dans les champs, ou mon père dans la poterie, un métier qui se transmet de génération en génération chez nous.

C'est aussi l'une des causes des mariages précoces pour les jeunes filles Batwa, parce qu'elles se sentent gênées face aux parents qui n'ont apparemment pas d'autres loisirs que le sexe, et préfèrent alors se mettre en couple avec le premier venu.

Le soir je dois prendre du bois sec pour le feu. La nuit, parents et enfants (petits et grands), nous nous retrouvons dans une même et petite pièce qui fait office et de cuisine, de salon et de chambre à coucher. Nous dormons ensemble sur une petite natte.

Le travail se poursuit jusqu'à midi, sous un soleil de plomb, parfois sous la pluie. À la mi-journée, nous prenons une petite pause pour le déjeuner. Des patates douces, sans légumes, ni haricots. Et ce n'est pas tous les jours qu'on parvient à en avoir. Des fois, il faut boire de l'eau, rien que de l'eau, pour reprendre la houe et retourner la terre jusqu'à 17heures.

Je m'appelle Ndaruzaniye. Je n'ai pas de prénom. Je suis Umutwakazi (nom collé aux filles pygmées «autochtones » burundaises). J'ai entre 10 et 12 ans. En fait, je ne connais pas exactement mon âge. Et ma vie est différente de celle des enfants des Burundais. Chez nous, « Umurundi » est celui qui est soit hutu soit tutsi. Comme si les Twa ne font pas partie des Burundais.

