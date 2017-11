Maroc: L'affiche ASFAR-WAC délocaliasée à Marrakech

Le secteur de la santé africain ne se porte pas mieux. Des professionnels ont diagnostiqué mille et un… Plus »

Un événement majeur du football national qui n'éclipsera pas toutefois le championnat national qui se poursuivra en fin de semaine avec la tenue de la huitième journée dont le bal sera ouvert vendredi par deux matches, à savoir MAT-CRA et OCS-IRT. Dimanche, quatre matches seront à l'ordre du jour devant opposer le CAK au KACM, le RCOZ à l'OCK, le HUSA à l'AS FAR et le WAC au RAC.

A noter que pour ce match, le WAC devrait récupérer son armada de joueurs internationaux qui étaient retenus avec la sélection première et celle des locaux. Une donne qui ne devrait pas inquiéter pour autant le coach de l'AS FAR, Aziz El Amri, qui aimerait tant s'offrir le club n :1 d'Afrique, performance qui devrait arrêter au moins pour quelque temps la vague de critiques dont il fait l'objet.

Pour le Wydad, encore sur un nuage après sa consécration en Ligue africaine des clubs champions, il est temps de réagir, et ce après une défaite d'entrée à domicile contre le FUS et un nul concédé à Kasbat Tadla devant le Rapide d'Oued Zem. Le WAC, qui compte encore trois matches en moins, souhaite à tout prix signer sa première victoire de la saison en vue de troquer l'inconfortable fauteuil de lanterne rouge contre une place du ventre mou du classement.

Le Grand stade de Marrakech abritera aujourd'hui à partir de 17 heures la rencontre qui opposera l'AS FAR au WAC et ce pour le compte d'un match en retard de la troisième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

